В Самаре появится еще один огромный квартал
9 апреля 2019 09:49
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В областной столице появится новый микрорайон. Об этом стало известно из постановления, которое опубликовали на сайте администрации города, пишет "Засекин".
Градоначальница Елена Лапушка подписала все бумаги о наименовании участка земли. Его общая площадь составила 22 гектара, а участков на нем размежевано уже 192.
Название для микрорайона выбрали громкое — Завидово. Как утверждают сами застройщики из «Регион Недвижимость», массив находится за Южным мостом в 5 минутах езды от автостанции «Аврора» — это Куйбышевский район города, который принято считать «перспективным».
Исходя из данных, предоставленных на сайте микрорайона, расположен он будет в районе Южного шоссе, напротив торгового центра «Амбар» за постройками, где находится автомобильные салоны.
При этом планы у застройщика грандиозные. Он уже думает о расширении магистралей Южное шоссе и улицы Уральской, связывающих этот район с центральной частью города, а также серьезной модернизацией существующих инженерных сетей.
Также компания пишет о том, что уже начато строительство крупнейшего в регионе мегамолла общей площадью 150 тысяч квадратных метров, который будет расположен буквально через дорогу от Завидово.
Кстати, новый массив уже появился на «Яндекс.Картах» и официально входит в состав Куйбышевского района.
"Включение «Завидово» в топонимическую схему Самары и присвоение улицам наименований - было просьбой самих жителей. С ней они пришли ко мне на личный приём в ноябре, в феврале - мы встречались повторно в расширенном составе", - написал в своем твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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