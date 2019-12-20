В Самаре построят новый спорткомплекс с площадкой Workout
20 декабря 2019 12:02
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В Самаре объявлены новые торги на проектирование строительства спортивного комплекса в Красноглинском районе.
Ранее планировалось направить на проектирование двухэтажного здания 6,5 млн рублей из городского бюджета, однако в настоящее время максимальная стоимость контракта снижена до 5,5 млн рублей. Документация будет готова в 2020 году.
Напомним, за основу будет взят уже имеющийся проект тольяттинского спорткомплекса. Для жителей Прибрежного построят универсальный игровой зал размером 36 на 18 м, где можно будет играть в бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. На втором этаже разместится тренажерка.
В документации первых торгов по объекту, которые сейчас отменены, значилось строительство рядом с комплексом открытого легкоатлетического стадиона, но в новых торгах он не заявлен. Зато рядом с объектом сделают площадку Workout с теннисными столами, турниками, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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