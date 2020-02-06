В Самаре напротив одного из загсов разрешили строить частный медицинский центр
6 февраля 2020 09:33
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В центре областной столицы намерены возвести новое медицинское учреждение. Речь идет о частном центре.
— ООО «Строительная компания "Самара-Еврострой"» предоставили разрешение на использование участка площадью 1027 квадратных метров в Ленинском районе Самары, — говорится в официальной документации мэрии.
Участок расположен на пересечении улиц Арцыбушевской и Льва Толстого напротив здания, где расположен отдел ЗАГС Самарского района. Вокруг этого участка, по данным одного из сервиса карт, расположены жилые дома разной этажности, пишет 63.ру.
«Старый» центр города в Самаре пытаются активно застроить. И это не всегда вызывает одобрение со стороны старожилов. Так, осенью 2019 года жители двухэтажного дома на Алексея Толстого, 30 попросили проверить законность высотного строительства в историческом центре Самары. За помощью они обращались в региональное управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН).
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