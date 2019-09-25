В Самаре на Некрасовский спуск к набережной добавят высотку
25 сентября 2019 12:50
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Мэрия Самары утвердила проект планировки территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького и Льва Толстого. Он предусматривает снос нескольких старых домов.
Работы проведут по договору на развитие застроенной территории. Лакомый кусок земли площадью 5,69 га на правах аренды получило ООО «Вольская-17», пишет 63.ру.
В список на снос вошли дома 1917 года постройки, расположенные на:
улице Алексея Толстого — № 125а, 127а, 123;
Некрасовской — № 10а, 10б, 10в, 14а, 14в, 12;
Степана Разина — № 140/16–18 АБ, № 142 (расселен) и 150.
По словам представителей департамента градостроительства, это аварийные дома. Они подлежат сносу. К тому же один из них сгорел.
В квартале планируют построить еще один многоэтажный жилой дом, но высотой не более 13 этажей. Застройщик также включил в проект открытие офисов врача общей практики и участкового полиции, детского сада и начальной школы.
В проектной декларации застройщика указано, что жилой дом возведут со стороны улицы Степана Разина. Он будет представлять собой 12-этажное двухсекционное здание с цокольным этажом и подвалом, полуподземной неотапливаемой автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. В квартале построят проезды, стоянки, площадки отдыха для детей и взрослых, озеленят территорию.
К строительству высоток в этом районе жители Самары относятся ревностно. В прошлом году разыгрался скандал из-за возведения 6-этажного дома с подземной парковкой на пересечении улиц Максима Горького и Льва Толстого. Горожане требовали отменить разрешение на строительство. Власти не стали это делать. Но высотность здания снизили.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере так прокомментировал информацию о высотке:
" Такое чувство, что перед присвоением Самаре статуса исторического поселения чиновники решили дать «дембельский аккорд», слившись в экстазе с застройщиками. Новая высотка прямо под кирхой - недопустима. Не знаю, кто продавил @E_Lapushkina, но выглядит это дико. Надо утвердить инициативу @voopiksamara о введении моратория на новые стройки в старом городе до определения границ исторического поселения. Официальное обращение к @D_Azaroff от главы @voopikmoscow А.Демидова было отправлено летом".
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