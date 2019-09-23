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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада

23 сентября 2019 13:53
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В Самаре может смениться зонирование участка у Струковского сада
Новое назначение разрешает строительство торгового центра.

В Самаре начались публичные слушания по внесению изменений в правила застройки и землепользования. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В частности, речь идёт о территории в границах улиц Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого и Максима Горького.

Из документов следует, что площадь участка составляет 71370 квадратных метров. Он находится рядом с набережной Волги и Струковским садом.

Пока на этом участке действуют зоны Ц-3, то есть общественно-деловая зона районного значения, ПК-1(предприятия и склады 5-6 классов вредности), Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города) и Р-2 (парки, бульвары, набережные).

Заявитель просит сменить их на одну зону Ц-2, которая относится к общественно-деловой городского значения. Ее можно использовать также под строительство торгово-развлекательных центров.

В настоящее время там уже находятся два таких объекта. О том, появится ли новый и для чего просят сменить зону, сообщат на общем собрании 19 ноября в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132 (кабинет 308, 3-й этаж). Начало обсуждения в 17:00, сообщает "Губерния".
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