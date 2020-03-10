В Куйбышевском районе хотят построить детский сад с комбинированными группами и яслями

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Для решения проблемы с очередностью в образовательные дошкольные учреждения, в новом детском саду проектом будут предусмотрены ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Также будет сформирована комбинированная группа для детей с инвалидностью: по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и особенностями развития. Детский сад обеспечат всей необходимой инфраструктурой для свободного передвижения детей и специальными образовательными программами.Концепция детского сада предусматривает просторные игровые и групповые комнаты, столовую с полноценным собственным пищеблоком, учебные кабинеты, музыкальный и методический кабинеты. Спортивная зона будет состоять из спортивного зала и бассейна со всем необходимым для всех групп детей. Благоустройство территории включает в себя сертифицированные и современные малые архитектурные формы, игровые площадки с мягким нетравмоопасным покрытием. Для безопасности детей будет организовано наружное и внутреннее видеонаблюдение.Заявку на включение детского сада в макрорайоне АМГРАД в государственную программу финансирования строительства дошкольных образовательных учреждений Холдинг Глобал Вижн направит в этом году. Всего на территории макрорайона АМГРАД планируется построить семь детских садов и две школы, сообщает пресс-служба Глобал Вижн.