В Красноярском районе построят новый детский сад с ясельными группами

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Министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство детского сада в муниципальном районе Красноярский Самарской области. Дошкольное учреждение на 140 мест построят в селе Белозерки.Двухэтажное кирпичное здание общей площадью около 200 квадратных метров будет рассчитано на детей до 6-7 лет, в том числе и ясельного возраста.Строительство детского сада в Красноярском районе ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по государственной программе «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года» с участием муниципального, областного и федерального бюджетов. Ввести в эксплуатацию объект планируют в сентябре 2020 года.Строительство социальных объектов в регионе - на особом контроле областных властей. Уже в этом году в Самарской области будет построено и реконструировано 17 детских садов, почти во всех учреждениях предусмотрено создание ясельных групп. Задача максимум, которую поставил перед региональным минстроем Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, – открыть 20 дошкольных образовательных учреждений. Такими темпами дошкольные учреждения в регионе не строили с советских времен. «То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров в ходе выездного совещания по строительству дошкольных образовательных учреждений, состоявшегося 27 июня 2019 года.В ходе совещания отмечалось, что на данный момент в регионе ведутся работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции одновременно почти по 30 детских учреждений дошкольного образования. Немало их строится не только в Самаре и Тольятти, но и в муниципальных районах области — это детский сад на 150 мест в Похвистнево, детский сад на 250 мест в Смышляевке, детский сад на 294 места в микрорайоне Южный город, детский сад на 120 мест в Нефтегорске, детский сад на 80 мест в селе Кошки, детский сад на 90 мест в селе Алькино муниципального района Похвистневский, детский сад на 150 мест в селе Курумоч Волжского района и другие.Глава региона подчеркнул, что представители профильных министерств, департаментов и муниципалитетов должны отслеживать ход строительных работ по каждому объекту в соответствии с контрольными точками не «на бумаге», а регулярно бывать на стройплощадках, чтобы лично контролировать ситуацию, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com