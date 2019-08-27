В Кировском районе Самары прокуратура вступилась за дольщиков

102

Прокуратурой Кировского района установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Стройкаб» является застройщиком и осуществляет строительство объекта капитального строительства «16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией» по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Березовая Аллея /пр. Карла Маркса с заключением договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов.С 2016 года дом в эксплуатацию не введен ввиду отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации.Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением.Решением Кировского районного суда г.Самары от 22.08.2019 требования прокурора удовлетворены, ООО «Стройкаб» обязано устранить выявленные нарушения требований действующего законодательства, сообщает облпрокуратура.Фото: pixabay.com