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Новости /  Экономика /  Строительство  

Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной

26 ноября 2019 11:18
99
Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной
Рабочие уже успели возвести часть здания.

Сотрудники Государственной инспекции строительного надзора наведались на стройку в поселке Мехзавод. Причиной стали жалобы местных жителей о том, что там без согласования с горожанами возводят религиозное учреждение, пишет 63.ру.

Участок, о котором идет речь, расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с Красноглинским шоссе. Рядом продолжают строительство микрорайона Новая Самара.

— Наши инспекторы выяснили, что участком владеет Самарская епархия РПЦ. Сейчас здесь идёт строительство некоего капитального объекта. Территорию огородили забором, а рабочие уже успели возвести подземную часть здания. При этом разрешения на строительство ни департамент градостроительства Самары, ни региональный Минстрой не выдавали. Поэтому мы направили в департамент градостроительства уведомление о выявлении самовольной постройки, — рассказали в Госстройнадзоре Самарской области.

На момент публикации материала получить комментарий от представителей РПЦ не удалось.

Это уже третий скандал на Мехзаводе по поводу религиозных строек. В августе прошли публичные слушания по поводу возведения мечети в поселке. Мусульмане просили выделить под стройку участок у стадиона «Салют», но жители забраковали проект.

Позже возник конфликт по поводу строительства школы «Благое отрочество». Под нее выделили участок между ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней. Однако такое соседство многим местным жителям не понравилось.
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