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Новости /  Экономика /  Строительство  

Строительство 45-этажки в жилом комплексе «Центральный» в Самаре согласовали

10 сентября 2019 08:58
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Строительство 45-этажки в жилом комплексе Центральный в Самаре согласовали
Он расположится в Октябрьском районе города.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство 45-этажного жилого дома в рамках третьей очереди реализации проекта многофункционального жилого комплекса в Октябрьском районе города Самары. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

Речь идет о жилом комплекс в границах Московского шоссе, улицы Энтузиастов, проспекта Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, рядом с центральным автовокзалом. Согласно сообщению Главгосэкпертизы, в здании запланировано 546 квартир общей площадью 17 тыс. кв. м. Квартиры будут обустроены с 4 по 22 и с 24 по 43 этажи. На 1 и 2 этажах запроектированы нежилые административные и технические помещения. 3, 23, 44, 45 этажи являются техническими.

В подземной двухуровневой автостоянке, общая вместимость которой составляет 293 машиноместа, для людей с ограниченными физическими возможностями будет выделено 60, в том числе 20 — для инвалидов-колясочников.

Напомним, ранее «Великран-Инвест», подконтрольный создателю группы «Трансгруз» Эдуарду Волкову, нарушил конструкцию фундамента здания и отступил от заявленного ранее проекта в отношении глубины залегания фундамента. Разрешение компании выдавалось на 27 этажей. По мнению экспертов «СО», такие изменения скорее всего могли сделать в расчёте на строительство гораздо более высокого здания, чем предполагалась по одобренному городской администрацией проекту. В пользу такой версии говорило и то, что в самой группе «Трансгруз» не скрывали своих планов возвести на площадке 45-этажный дом, пишет СО ОНЛАЙН.
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