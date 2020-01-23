Строители Крымского моста приехали в Самарскую область возводить новый мост через Волгу
23 января 2020 11:15
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Теплая погода помогла строителям ускорить подготовку площадки для возведения нового моста через Волгу у Климовки. Почти готова площадка под первую опору моста. Об этом рассказали в думе Тольятти, депутаты которой посетили место строительства.
— Для доставки необходимых для работ материалов делают порт с причальными стенками. Строительную технику привезли прямиком со строительства Крымского моста, — рассказали в думе.
Параллельно рабочие выравнивают грунт для обустройства подъездных путей. По словам депутатов, строители точно не затронут памятник природы регионального значения Гурьев овраг и другие природные красоты, которыми славится национальный парк «Самарская Лука».
Гурьев овраг располагается на площади 177,7 га в Шигонском районе. Это место обитания и произрастания видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Самарской области. Устье оврага выходит в Волгу.
Новый мост будет стальным. Под его строительство выделили земли в Шигонском и Ставропольском районах. С одной стороны мост будет соединяться Т-образным перекрестком с трассой Левашовка — Климовка, а со стороны магистрали Тольятти — Ягодное — Подстепки построят двухуровневый тоннель. Внешне он будет выглядеть как Южный, уже хорошо знакомый самарцам, только больше.
Дорога будет четырехполосной. Причем направления движения будет разделять полоса шириной пять метров с ограждением. Протяженность объекта, включая подходы к мосту, составит около 100 км. Расчетная скорость движения по мосту — 120 километров в час. По словам чиновников, автомагистраль позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы: если сейчас требуется 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов.
Строят мост за счет федеральных средств и денег инвестора, которым выступает компания «Обход Тольятти». Завершить работы планируют в 2024 году. Дорогу, как и планировалось, сделают платной. Такса будет начинаться с 200 рублей, пишет 63.ру.
Фото: дума Тольятти
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