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Новости /  Экономика /  Строительство  

Стало известно, как хотят застроить территорию у Дома журналиста в центре Самары

8 июля 2019 11:25
122
Стало известно, как хотят застроить территорию у Дома журналиста в центре Самары
Участок планируют отдать «Трансгрузу».

В Ленинском районе областной столицы собираются возвести новые здания в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. Городские чиновники уже назначили публичные слушания и опубликовали проект межевания территории. Проект подготовили представители ООО «Трансгруз».

На территории, где запланировали строительство, находится объект культурного наследия регионального значения «Особняк архитектора Зеленко» — в здании расположен Дом журналиста. Согласно официальным документам, участки рядом с особняком предназначены для индивидуального жилищного строительства, малоэтажных домов и домов средней этажности, пишет 63.ру.

— Публичные слушания проведут до 13 июля этого года. Ознакомиться с проектом можно, в частности, в администрации Ленинского района на улице Садовой, 243 — он будет на информационном стенде, — говорится в постановлении о назначении слушаний.

Предложения и замечания самарцы могут направить письмом в районную администрацию, записать в книге посетителей экспозиции проекта или высказать на собрании участников публичных слушаний. Собрание назначили на 30 июля. Оно пройдет в 16:00 в здании школы № 12 на улице Красноармейской, 93а.

Ранее сообщалось, что площадь участка, где планируется застройка, составляет 4,4298 га. Кроме того, компания «Трансгруз» планирует построить многоэтажный жилой дом с офисными помещениями и трехуровневым подземным паркингом в границах улиц Ульяновской, Галактионовской и Самарской.
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