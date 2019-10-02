Самарский минтранс обязали восстановить дорогу, разрушенную в ходе строительства Фрунзенского моста
2 октября 2019 11:30
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Ведомству Ивана Пивкина придётся заново организовать съезд к Ростовскому переулку, ликвидированный во время строительства мостового перехода через реку Самару. Такое постановление 10 сентября выпустил арбитражный суд Самарской области, куда с иском к министерству транспорта обратилась пострадавшая компания «ВолгаТрансФлот».
Пойти в суд «ВолгаТрансФлот» вынудило отсутствие подъезда к причалу компании, куда речные суда привозят стройматериалы (песок, щебень) для последующей продажи. Ростовский переулок, единственную дорогу к участку фирмы, отрезали от общей дорожной сети при строительстве Фрунзенского моста. Желая восстановить проезд для своей грузовой техники, «ВолгаТрансФлот» 8 января 2019 года обратился в арбитраж с иском к заказчику проекту — министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Как заявили в минтрансе, ведомство с самого начала понимало справедливость требований «ВолгаТрансФлота» — и то, что их придётся выполнить. Но чтобы проблема не мешала строительству мостового перехода, чиновники позволили втянуть себя затяжное судебное разбирательство. Исполнить предписание арбитража министерство собирается после сдачи Фрунзенского моста, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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