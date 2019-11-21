Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации
21 ноября 2019 13:45
107
Права части обманутых дольщиков в Самарской области планируют активно удовлетворять денежными выплатами. При этом компенсироваться будут лишь изначально внесенные суммы без индексации. Об этом рассказал глава минстроя Евгений Чудаев на комитете губдумы по строительству, прошедшем 21 ноября.
Он сообщил, что такую возможность предусматривает региональный закон "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства…", принятый в июне 2019 года.
По его словам, "в декабре достаточно серьезный объем будет выплачен по этому закону". При этом конкретные цифры и объекты, права дольщиков которых планируется удовлетворить таким образом, не прозвучали, пишет Волга Ньюс.
Председатель думского комитета Владимир Кошелев предложил рассмотреть возможность индексации выплат. "Например, по отсечке в более 5 лет. Чтобы суммы индексировались по инфляции, если человек попал в такую ситуацию раньше этого срока. Это будет справедливо", — отметил он.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 ноября 2019 14:27
Внедрение современной окрасочной установки позволит значительно усовершенствовать производственный процесс. Экономика региона
112
21 ноября 2019 13:38
Сейчас отобрано семь территорий. Экономика региона
116
21 ноября 2019 13:11
Приволжский район в этом году принимает участие в 9 из 12 нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Экономика региона
143
Финансы и Банки
21 ноября 2019 15:03
Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%. Финансы и Банки
90
20 ноября 2019 15:18Онлайн-касса: что это и для чего
В современном мире сложно представить работу магазина без использования онлайн-кассы. Этот инструмент помогает решить сразу несколько проблем с ведением... Финансы и Банки
41
20 ноября 2019 12:30
Рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года. Однако договориться они так и не сумели. Финансы и Банки
200
Строительство
21 ноября 2019 13:45
Об этом рассказал глава минстроя Евгений Чудаев. Строительство
106
21 ноября 2019 12:22
Также проводятся работы с сетевыми организациями для переноса коммуникаций. Строительство
166
19 ноября 2019 14:03
Подведены итоги торгов на подготовку документации для внесения изменений в проект планировки территории центра Самары. Строительство
427
Материалы и технологии
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
124
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
93
22 октября 2019 21:23
Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
126
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
317
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
945
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1973
Бизнес
20 ноября 2019 17:54
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России. Бизнес
254
19 ноября 2019 21:42
"Не хотим рисковать." Бизнес
365
18 ноября 2019 17:50
Конкурсные управляющие «Стальмонтаж-Электростали» и СК «Татдорстрой» параллельно добиваются снятия друг друга. Бизнес
694
Новости компаний
21 ноября 2019 10:35
Подробную информацию и образец заявки на заключение договора можно посмотреть на официальном сайте Самарского филиала АО «Энергосбыт Плюс». Новости компаний
141
20 ноября 2019 13:34
Предприятие банкротится с 2016 года. Новости компаний
231
20 ноября 2019 11:23
Победители акции получат обещанные подарки. Новости компаний
199
19 ноября 2019 23:11
Тольяттинской Lada найдут подмену. Новости компаний
293
IT и Коммуникации
16 ноября 2019 09:17Быстрый и качественный ремонт компьютеров
Для многих современных людей поломка ноутбука или компьютера является трагедией. IT и Коммуникации
54
23 октября 2019 23:55Индивидуальные IP адреса – особенности
Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте proxyline.net вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
120
21 октября 2019 23:35Виды и особенности чехлов для iPhone
Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона. IT и Коммуникации
139
Транспорт
21 ноября 2019 12:46
В Минтрансе данную инициативу назвали интересной, однако призвали реализовывать её без привлечения госбюджета. Транспорт
117
21 ноября 2019 11:50Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты
На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч. Транспорт
161
21 ноября 2019 10:49Электромобили предложили пустить на полосы общественного транспорта
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано лишь 3,6 тыс. электромобилей. Транспорт
137
21 ноября 2019 09:15Водителям с иностранными правами могут запретить работать в российском такси
Уже на следующей неделе этот законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Транспорт
138
Предпринимательство
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
83
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
226
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
386
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
287
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
283
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
548
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
736
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
531
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
399
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
495
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1586
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2177
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1486
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1784
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1972
Мероприятия