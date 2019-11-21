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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации

21 ноября 2019 13:45
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Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации
Об этом рассказал глава минстроя Евгений Чудаев.

Права части обманутых дольщиков в Самарской области планируют активно удовлетворять денежными выплатами. При этом компенсироваться будут лишь изначально внесенные суммы без индексации. Об этом рассказал глава минстроя Евгений Чудаев на комитете губдумы по строительству, прошедшем 21 ноября.

Он сообщил, что такую возможность предусматривает региональный закон "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства…", принятый в июне 2019 года.

По его словам, "в декабре достаточно серьезный объем будет выплачен по этому закону". При этом конкретные цифры и объекты, права дольщиков которых планируется удовлетворить таким образом, не прозвучали, пишет Волга Ньюс.

Председатель думского комитета Владимир Кошелев предложил рассмотреть возможность индексации выплат. "Например, по отсечке в более 5 лет. Чтобы суммы индексировались по инфляции, если человек попал в такую ситуацию раньше этого срока. Это будет справедливо", — отметил он.
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