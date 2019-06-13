«Самара Арена» может лишиться купола из-за долгов генподрядчика
13 июня 2019 13:00
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«Самара Арена» не теряет статус самого проблемного стадиона, построенного к ЧМ-2018. Возводившая купол московская компания «Стальмонтаж-Электросталь» готовится взыскать с генподрядчика ПСО «Казань» до сих пор не оплаченную им стоимость металлоконструкций. Купленные за счет собственных средств материалы по-прежнему числятся на балансе субподрядчика. Ситуацию осложняет банкротство ООО «Стальмонтаж-Электросталь», в рамках которого все его имущество, включая конструкции, может уйти с молотка. Эксперты считают, что угрозу «обезглавливания» стадиона создали с целью давления на власти и отвлечения населения от других проблем вокруг скандального объекта. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Неудачи преследовали стадион «Самара Арена» с самого начала его возведения в 2014 году. Немалую роль в этом сыграл генподрядчик – ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», принадлежащее депутату Госсовета Республики Татарстан Равилю Зиганшину. По инициативе генподрядчика проект неоднократно пересматривался вместе с увеличением его стоимости. Претерпел изменения и проект купола арены – если изначально его планировалось сделать целиком из прозрачного поликарбоната, то впоследствии сделали полностью металлическим за исключением центрального кольца и козырьков.
К монтажу купола ПСО «Казань» через основного субподрядчика ООО «СК «Татдорстрой», также аффилированного с Зиганшиным, привлекло московскую компанию ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. В процессе работ эксперты Ростехнадзора выявили продольные и поперечные трещины в сварных швах на поверхностях несущих железобетонных конструкций пирамидальных опор. Серьезный дефект указал на потерю конструкцией несущей способности и заставил в очередной раз существенно сдвинуть сроки сдачи объекта.
Меж тем официально стадион так и не сдан в эксплуатацию. Согласно позиции Ростехнадзора, это произойдет после устранения допущенных подрядчиком нарушений, в том числе связанных с крышей арены. Ответственным перед заказчиком работ по решениям судов нескольких инстанций признано ПСО «Казань». Организация Равиля Зиганшина в свою очередь перекладывает вину на столичного субподрядчика, а «Татдорстрой» в 2017 году подал заявление в полицию об уголовном преследовании Сергея Уласевича.
В марте этого года бизнесмена арестовали заочно. В отношении Сергея Уласевича возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 430 рабочим на общую сумму 33 млн рублей и уклонения от уплаты налогов в размере 12 млн рублей. По версии следствия, «Стальмонтаж-Электросталь» получила от «Татдорстроя» около 2,5 млрд рублей, а в актах выполненных работ отчиталась только за 87,8 млн рублей. Взяв крупную сумму авансом, компания инициировала процедуру собственного банкротства.
Находящийся за границей глава ООО «Стальмонтаж-Электросталь» ранее заявлял, что его компания не получила от структур Зиганшина часть оплаты выполненных работ на «Самара Арене» и компенсацию покупки металлоконструкций. В версии Сергея Уласевича татарстанские коллеги недодали компании 750 млн рублей, в связи с чем и образовались долги.
Как подтвердил «ФедералПресс» арбитражный управляющий ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Владислав Кротов, наниматель субподрядчика принял и оплатил часть монтажных работ, но не компенсировал фирме Уласевича оплату изготовления и поставки металлоконструкций на стадион на сумму 2,1 млрд рублей.
«Металлоконструкции были поставлены ЗАО «Курганстальмост» и смонтированы ООО «Стальмонтаж-Электросталь» на стадионе, но так и не были переданы заказчику по причине неоплаты. До настоящего времени они находятся на балансе ООО «Стальмонтаж-Электросталь», – рассказал Владислав Кротов. – К слову, за строительство уже сданного в эксплуатацию стадиона «Саранск Арена» ООО «Стальмонтаж-Электросталь» также не получило с ООО «СК Татдорстрой» более 500 миллионов рублей. Данный факт подтверждается вступившими в законную силу решениями судов».
С учетом того, что самарский стадион не сдан в эксплуатацию, юридически можно поставить под сомнение и существование купола как неотъемлемой его части. Иными словами, купол арены – лишь совокупность конструкций, находящихся в собственности частного лица.
В апреле текущего года банкротство ООО «Стальмонтаж-Электросталь» перешло в стадию конкурсного производства и вопрос будущего металлоконструкций встал ребром. «По закону «О банкротстве» все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. В связи с тем, что смонтированные металлоконструкции находятся на балансе ООО «Стальмонтаж-Электросталь», они подлежат включению в конкурсную массу должника», – рассказал арбитражный управляющий.
Владислав Кротов уточнил, что ООО «Стальмонтаж-Электросталь» принадлежит не купол стадиона «Самара Арена», а именно металлоконструкции. Как ни парадоксально, все это значит, что купол стадиона теоретически может быть демонтирован и продан любому желающему.
Тридцатого января «Стальмонтаж-Электросталь» подала иск к ПСО «Казань» и СК «Татдорстрой» с требованием солидарно взыскать с них 2,2 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей неосновательного обогащения – приобретение металлоконструкций за счет истца и 92,7 млн рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27 апреля по 30 ноября 2018 года. Первое судебное заседание по делу назначено на 4 июля. Именно этот процесс расставит точки над i в истории с куполом «Самары Арены».
Арбитражный управляющий Юлия Баталова поясняет, что любые монтажные работы, если иное не предусмотрено договором, выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Если заказчик уклоняется от обязанностей по принятию работ и оплате, подрядчик вправе продать результат работы. Однако маловероятно, что в данном случае собственность будет рассматриваться как металлоконструкция.
«Допустим, некий подрядчик соорудил крышу частного дома, а заказчик не оплатил ему часть работ и покупку материала. В этой ситуации подрядчик не станет отрывать крышу обратно. Ни крыша, ни материалы ему не нужны. Ему нужны причитающиеся деньги. Поэтому он станет понуждать заказчика к исполнению его обязанности по оплате, – говорит юрист. – Сегодня купол – это часть стадиона, неотделимая от него без нанесения повреждений другим конструкциям. Отсюда логичнее вести разговор не о демонтаже, а о возмещении стоимости. Конкурсный управляющий может взыскать денежные средства за материалы и работу через исполнительное производство либо продать эту задолженность как актив».
«Из существа требований по иску к ООО «СК «Татдорстрой» и ООО «ПСО «Казань» следует, что возвратить имущество в натуре не представляется возможным, так как металлоконструкции смонтированы, а результат работ сдан заказчику», – признает сам Владислав Кротов.
С этим согласен и председатель комиссии общественной палаты Самары по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Алексей Чигенев: «Даже формально выделить металлоконструкции из купола невозможно. Потому что к этим конструкциям уже приварены поликарбонат и другие материалы, превращенные в цельный объект, пусть он и не принят заказчиком. Но если бы эти составные части лежали где-то на базе, вопросов не возникало. Теперь же, чтобы разобрать сферу на металлоконструкции, необходимы дополнительные средства, которых нет ни у кредитора, ни у собственника, ни у арбитражного управляющего».
По мнению Алексея Чигенева, самого плачевного варианта развития событий – снятия купола «Самара Арены» – не произойдет. Того же мнения придерживается журналист, общественник и спортивный эксперт Сергей Лейбград.
«Это очередной анекдот, который проистекает из всего процесса строительства «Самара Арены» и вписывается в общий фольклор вокруг этого объекта. С этим стадионом случались разные чудеса, но такого чуда, как снос купола, не произойдет, – уверен Сергей Лейбград. – Мы не Бразилия, не ЮАР и не Англия, где никакие политические силы не смогли бы повлиять на юридическую сторону вопроса. Понятия государственного достоинства, престижа и гордости там не имели бы значения и купол бы ушел с молотка, будь на то решение суда. Их ветви власти слишком независимы друг от друга».
«Вопрос по-российски будет решен, прежде всего, на административно-политическом уровне, – продолжает спортивный эксперт, – поскольку забота о стадионе, построенном к чемпионату мира – общегосударственный процесс, который перекладывается на власть и налогоплательщиков». Всем фигурантам этой комедии, как считает Лейбград, намекнут, что будоражить общественность даже теоретической возможностью демонтажа купола не стоит. И стороны найдут выход из положения.
«Думаю, эту информацию запустил кто-то из сторон – ПСО «Казань» или «Стальмонтаж-Электросталь», чтобы еще раз привлечь внимание властей к сложной ситуации, – предполагает Алексей Чигенев. – Это может быть выгодно кредитору, который ищет возможность компенсации полного объема работ и закупленных материалов, в том числе с помощью реакции властей и давления на должника. И это может быть выгодно должнику в лице генподрядчика, который желает минимизировать свои затраты перед кредитором за счет средств властей и уйти от ответственности за неисполнение требований Ростехнадзора. История кажется смешной, но других причин ее возникновения я не вижу. Это чисто юридическая игра».
Сергей Лейбград называет и другую возможную причину разыгранной истории. По его мнению, это пиар-жест, звонкий вирусный мем для народа, который отвлекает внимание населения от других проблем, связанных со стадионом.
«Например, от трудностей с его окупаемостью и неудачами «Крыльев Советов», которые недавно чуть не вылетели из Премьер-лиги. Кроме того, сейчас в Самаре начали обсуждать задержание вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша вслед за экс-министром строительства региона в связи с открывшимися фактами коррупции при строительстве «Ростов Арены». На этой стройке у государства украли 200 миллионов рублей. У нас называли гораздо большие суммы откатов на строительстве «Самара Арены», но речи об обвинении экс-губернатора Николая Меркушкина и экс-главы минстроя Алексея Гришина пока не идет»+, – замечает собеседник.
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