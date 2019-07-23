Появились эскизы трехуровневой развязки у Жигулевской ГЭС
23 июля 2019 12:41
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Строители планируют уже до конца лета закончить укладку верхнего слоя покрытия на подходах со стороны Самары и Пензы к новому путепроводу у Жигулевской ГЭС.
— К этому же сроку должны построить три съезда под эстакадой, переустроить инженерные коммуникации — водопровод, канализацию, теплотрассы. Кроме того, к началу осени закончат устройство защитного слоя на путепроводе и надвижку пролетного строения, — рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».
Завершить же все работы на путепроводе планируют до конца 2019 года. Новая дорога будет пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки.
— После начала работы путепровода будут разделены потоки городского и транзитного транспорта. Эстакадная часть пройдет над существующим участком федеральной трассы и железнодорожным путепроводом. По ней транспорт будет двигаться как по основному направлению трассы М-5. Под строящейся эстакадой появятся два кольцевых пересечения со съездами — здесь будет организовано движение местного транспорта, — уточнили представители учреждения.
Возводят развязку на территории Тольятти с конца 2014 года. Новая трасса пройдёт над существующим участком трассы М-5 «Урал» и железнодорожным путепроводом. Общий объем финансирования проекта — почти 7 миллиардов рублей.
Сейчас развязка готова на 68 процентов. Проектом предусмотрен и ремонт дорог местного значения, расположенных в зоне строительства объекта, пишет 63.ру.
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