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Новости /  Экономика /  Строительство  

По сторонам Фрунзенского моста в Самаре начали строить транспортные развязки

25 августа 2019 13:15
117
По сторонам Фрунзенского моста в Самаре начали строить транспортные развязки
Открыть движение по мосту планируется в конце этого года.

Строительство Фрунзенского моста, который свяжет Самарский и Куйбышевский районы Самаре подходит к финишной прямой. На днях рабочие завершили там бетонирование плиты проезжей части пролетного строения. Сейчас на правом и левом берегах Волги началось строительство транспортных развязок.

Ход работ в субботу, 24 августа, проинспектировал начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев, представители системы «Платон» и правительства Самарской области. Планируется, что все будет завершено в срок, и объект будет сдан в эксплуатацию в конце этого года.

Шестиполосный мост через реку Самару строится при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему «Платон». Только в 2019 году из центра на завершение строительства направлено 1,5 млрд рублей. Общее финансирование работ в текущем году составило 3,6 млрд рублей, сообщает "КП в Самаре".
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