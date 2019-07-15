Переговоры с инвестором строительства моста через Волгу в Самарской области на финальной стадии
15 июля 2019 09:42
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В прошедшую пятницу состоялась встреча губернатора с депутатами Госдумы от нашей области. На ней Дмитрий Азаров сообщил, что переговоры по согласованию условий концессионального соглашения с инвестором, который будет строить мост через реку Волгу, находятся на финальной стадии.
По словам главы региона до конца этого месяца будет объявлено об условиях концессии и начнется работа по реализации данного проекта, который является важнейшим инфраструктурным объектом нашей области.
Напомним, для строительства моста через реку Волгу в районе села Климовка в Шигонском районе потребуется несколько миллиардов рублей. Мост будет длиной в 3,7 км, также будет построено около 100 км автодороги в обход Тольятти. Реализовать проект планируется до 2024 кг. По расчетам максимальная скорость движения по мосту составит 120 км/час, пишет "КП в Самаре".
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