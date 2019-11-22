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Новости /  Экономика /  Строительство  

Напротив телецентра в Самаре могут снести квартал жилых домов ради высоток

22 ноября 2019 13:10
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Напротив телецентра в Самаре могут снести квартал жилых домов ради высоток
Там намерены построить дома высотой в 25 этажей.

В Самаре планируют застроить квартал напротив телецентра высотными домами, сообщает департамент градостроительства.

Речь идет об участке в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой. Согласно карте 2ГИС, сейчас там находится около десятка двухэтажных домов. Под снос пойдут бараки № 18, 20, 22 по улице Гастелло, № 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 по улице Тихвинской, № 18 и 20 в Учебном переулке, пишет "Большая деревня".

Высотная застройка планируется на земельном участке площадью 30 300 метров квадратных с расчетом 0,5 парковки на одну квартиру. Застройкой занимается компания ООО «Изумруд», которая намерена построить дома высотой в 25 этажей.

Ранее строительная компания ООО «Эталон Строй» пыталась продавить проект строительства высотного дома в защитно-санитарной зоне телецентра. Это могло нарушить его работу, арбитражный суд аннулировал разрешение на возведение здания.

Добавим, что в этом квартале уже есть многоквартирные новостройки. На Гастелло, 22А стоит 24-этажный ЖК, также рядом построены девятиэтажка на Советской Армии, 200А и десятиэтажка на Гастелло, 14.

Отметим, недавно чиновники предложили жителям 5-й просеки парковать свои машины на пустырях — жителям ЖК «Радужный люкс» запретили кидать транспортные средства возле дома, так как это мешает проезду служебных машин. Отклонение от предельных норм, принятых для строителей, практикуется довольно часто.
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