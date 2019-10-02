Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 2 октября, 10:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.07
0.43
EUR 70.84
0.12
Новости /  Экономика /  Строительство  

На мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области заявился «Автодор»

2 октября 2019 09:31
71
На мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области заявился Автодор»
Наиболее вероятный концессионер строительства изменила состав своих акционеров. 

Наиболее вероятный концессионер строительства мостового перехода через реку Волгу у села Климовка — компания «Обход Тольятти» — изменила состав своих акционеров. Теперь, по данным системы «Спарк-Интерфакс», долей в 25,51% владеет компания «Автодор — платные дороги», которая входит в госкомпанию «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Данные о новом учредителе внесены в ЕГРЮЛ 17 сентября.

Крупнейшим учредителем «Обхода Тольятти», тем не менее, остается компания «Инфракап» — 74,49%. Ее создали Александр Баженов и Мария Панина (по 50%). Оба прежде работали в группе Внешэкономбанка. Александр Баженов также представлял государство в совете директоров НК «Зарубежнефть», входил в совет директоров «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Корпорации развития Северного Кавказа».

Гендиректор концессионной компании Кирилл Васичкин теперь владеет только 0,01% партнерства (ранее — 0,99%). С приходом нового учредителя изменился и уставный капитал «Обхода Тольятти» — с 1,01 млн до 196,01 млн рублей.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что хозяйственное партнерство «Концессионная компания «Обход Тольятти» было зарегистрировано в Москве менее полугода назад — 24 апреля 2019 года. Менее чем через месяц после этого партнерство вышло в правительство Самарской области с инициативой заключить концессионное соглашение на строительство моста через Волгу. После соответствующего анализа предложение компании было опубликовано. Теперь по закону власти ожидают альтернативных предложений. Если до 7 октября таковых не поступит, соглашение будет подписано с «Обходом Тольятти». Если же они появятся, концессия станет предметом конкурса.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
2 октября 2019  09:54
Участники круглого стола обсудили будущее Сызранской ГЭС
Участники круглого стола обсудили будущее Сызранской ГЭС
Станция приобрела новую функцию в качестве центра городского технико-экологического рекреационного комплекса. Экономика региона
31
1 октября 2019  12:20
В Москве начал свою работу стратегический форум Транспортная инфраструктура России"
В Москве начал свою работу стратегический форум "Транспортная инфраструктура России"
Делегацию Самарской области возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
260
1 октября 2019  10:13
В Самаре пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль
В Самаре пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль
В течение трех дней состоятся пленарные дискуссионные панели и круглые столы. Экономика региона
240
Весь список
Финансы и Банки
1 октября 2019  15:45
Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.
Сбербанк будет обучать студентов Самарского университета работе с проблемными активами
Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.  Финансы и Банки
376
1 октября 2019  13:46
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Также Минфин планирует уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13% Финансы и Банки
369
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
229
Весь список
Строительство
2 октября 2019  09:31
На мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области заявился Автодор»
На мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области заявился «Автодор»
Наиболее вероятный концессионер строительства изменила состав своих акционеров.  Строительство
70
1 октября 2019  11:14
Новый Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре готов на 20%
Новый Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре готов на 20%
Работы на объекте планируют закончить через два года. Строительство
219
26 сентября 2019  11:42
На строительство Фрунзенского моста в Самаре добавят ещё 1 миллиард рублей
На строительство Фрунзенского моста в Самаре добавят ещё 1 миллиард рублей
Деньги необходимы для продолжения работ. Строительство
306
Весь список
Материалы и технологии
27 сентября 2019  21:24
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
53
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
79
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
90
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
75
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
712
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1755
Весь список
Бизнес
30 сентября 2019  18:26
Патентные исследования для развития вашего бизнеса
 Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
59
24 сентября 2019  17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.
Вопрос о новом бизнес-омбудсмене подвесили
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.  Бизнес
387
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
339
Весь список


Новости компаний
1 октября 2019  23:18
По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода.
«Газпром» отчитался о завершении строительства «Северного потока-2» на 83%
По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода.  Новости компаний
215
30 сентября 2019  18:28
Аутсорсинг персонала – особенности
 Все более востребованными становятся услуги аутсорсинг-компаний, которые предоставляют возможность арендовать работников на продолжительное время либо... Новости компаний
38
27 сентября 2019  17:40
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом.
Производитель Барби опроверг создание "гендерно-нейтральных" кукол
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом.  Новости компаний
471
26 сентября 2019  12:14
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты космического назначения Союз-2.1б с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Запуск состоялся сегодня, 26 сентября. Новости компаний
244
Весь список
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
131
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
116
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
96
Весь список
Транспорт
1 октября 2019  13:52
Минтранс Самарской области попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников
Минтранс Самарской области попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников
Всего в бюджете этого года было заложено 1,359 млрд рублей, чтобы компенсировать убытки перевозчиков. Транспорт
354
1 октября 2019  12:50
В Самаре скорректирован график дачных перевозок
В Самаре скорректирован график дачных перевозок
Окончание перевозок запланировано на 27 октября 2019 года. Транспорт
255
1 октября 2019  11:46
ОАО РЖД и власти Самарской области подписали концессию по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ Тольятти
ОАО «РЖД» и власти Самарской области подписали концессию по строительству грузовой железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти»
Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 0,9 млрд рублей. Транспорт
310
1 октября 2019  11:05
В России запретили возить непристёгнутых детей в автобусах
В России запретили возить непристёгнутых детей в автобусах
Теперь вся ответственность за школьников во время любых поездок лежит на сопровождающих. Транспорт
289
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
172
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
378
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
343
Весь список
Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
229
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
483
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
455
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
635
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
453
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
932
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1170
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
843
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1102
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1291
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
715
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2579
Весь список

Мероприятия
В САТОБ проходит шоу «Сны спящей красавицы» с участием звезд мирового балета
Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко посетит детский технопарк «Кванториум 63»
В Самаре подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные