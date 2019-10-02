На мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области заявился «Автодор»
2 октября 2019 09:31
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Наиболее вероятный концессионер строительства мостового перехода через реку Волгу у села Климовка — компания «Обход Тольятти» — изменила состав своих акционеров. Теперь, по данным системы «Спарк-Интерфакс», долей в 25,51% владеет компания «Автодор — платные дороги», которая входит в госкомпанию «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Данные о новом учредителе внесены в ЕГРЮЛ 17 сентября.
Крупнейшим учредителем «Обхода Тольятти», тем не менее, остается компания «Инфракап» — 74,49%. Ее создали Александр Баженов и Мария Панина (по 50%). Оба прежде работали в группе Внешэкономбанка. Александр Баженов также представлял государство в совете директоров НК «Зарубежнефть», входил в совет директоров «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Корпорации развития Северного Кавказа».
Гендиректор концессионной компании Кирилл Васичкин теперь владеет только 0,01% партнерства (ранее — 0,99%). С приходом нового учредителя изменился и уставный капитал «Обхода Тольятти» — с 1,01 млн до 196,01 млн рублей.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что хозяйственное партнерство «Концессионная компания «Обход Тольятти» было зарегистрировано в Москве менее полугода назад — 24 апреля 2019 года. Менее чем через месяц после этого партнерство вышло в правительство Самарской области с инициативой заключить концессионное соглашение на строительство моста через Волгу. После соответствующего анализа предложение компании было опубликовано. Теперь по закону власти ожидают альтернативных предложений. Если до 7 октября таковых не поступит, соглашение будет подписано с «Обходом Тольятти». Если же они появятся, концессия станет предметом конкурса.
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