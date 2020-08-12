На Московском шоссе в Самаре возведут новый жилой комплекс

Соответствующее распоряжение городского департамента градостроительства опубликовано на сайте администрации.
Самарский областной Фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ) подготовит документацию по планировке территории в границах «Военного городка № 94». Соответствующее распоряжение городского департамента градостроительства опубликовано на сайте администрации.
Речь идет о территории на 19 км Московского шоссе в Кировском районе Самары. На площадке планируется возвести жилой комплекс переменной этажности. Исполнитель подготовит техническую документацию к 28 августа текущего года, сообщает Коммерсантъ.
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