Министр строительства Самарского региона рассказал, что будет с дольщиками, проблемные объекты которых не достроят
20 декабря 2019 10:01
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Согласно приказу от 13 декабря, областной минстрой признал «нецелесообразным и невозможным» достроить четыре проблемных объекта в регионе. Три из них находятся в Самаре, последний — в Тольятти, пишет СО ОНЛАЙН.
В областной столице отказались от завершения строительства ЖК «Монблан», находящегося в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского и Буянова. Застройщиком этого объекта выступал «Самарагорстрой». При этом ранее, в феврале прошлого года, минстрой судился за дольщиков «Монблана» и заключил соглашение с мэрией и строительной компании, по которому недострой должны были закончить к 31 декабря.
Второй брошенный «объект» находится в Ленинском районе Самары, по адресу ул. Вилоновская, 60. За реализацию проекта отвечала ПФСК «Эл-Гранд». Но для пострадавших дольщиков из фактически не начатого возводиться дома такое решение минстроя вряд ли оказалось сюрпризом. Им ещё в середине июля текущего года предлагали удовлетвориться денежной компенсацией.
Кроме этих двух недостроев, министерство строительства решило похоронить проблемный объект на пересечении ул. Советской и Черемшанской, который возводила компания «Горос». А также многоэтажный дом в 3 микрорайоне («Северном») Центрального района Тольятти.
Вложивших в эти четыре недострои деньги граждан обещали включить в реестр пострадавших участников долевого строительства. Дольщикам объектов будут предложены денежные выплаты или удовлетворение прав требований вне проблемного объекта.
«Подписанный приказ „О признании нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемных объектов“ не является бесповоротной точкой в решении вопроса долгостроя. Самое важное для нас, чтобы люди в максимально короткие сроки смогли решить жилищные вопросы путем частичных выплат», — прокомментировал ситуацию министр строительства региона Евгений Чудаев.
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