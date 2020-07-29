Мэрия Самары утвердила проект планировки квартала в районе ЦУМа

Мэр Самары утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Арцыбушевской в Ленинском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Напомним, право осваивать площадь более 2,6 га ООО "Бизнес ДАТА" получила еще в 2016 году.
Застройщик предусмотрел снос 36 ветхих домов по адресам:
ул. Арцыбушевская, 101-103"б", 105/79"а", 105/79"б", 65/77"а", 67/88"а", 71-73, 85"а", 87"а", 89"б", 91"а", 95"а", 95"б", 95"в", 97;
ул. Ульяновская/Арцыбушевская, 79"а"/105;
ул. Ульяновская, 79"б"/105, 83"а", 83"б", 87"а";
ул. Буянова, 58"а", 58"б", 60"а", 62"а", 62"б", 62"в", 74"а", 74"б", 74"в", 76"а", 80"а", 80"б", 82"а", 82"б", 84"а", 84"б", 86/89"а".
В границах разрабатываемой проектной документации оказались четыре объекта культурного наследия: жилой дом на участке М. Н. Канаешиной (ул. Арцыбушевская, 73"а"), Дом мещанина А. И. Рыжова (ул. Арцыбушевская, 67/ул. Вилоновская, 88 "Аа", Дом, в котором в 1908 г. находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП (б) (ул. Арцыбушевская, 91) и Дом П. Я. Долгушина (ул. Буянова, 66"А"). Этих домов застройка не коснется.
Планируемая этажность новой застройки — не выше 34,4 м, согласно плану, это семиэтажные дома. Строительство жилья будет вестись в пять очередей, запланировано возведение 476 квартир. В домах первых двух очередей проектом предусмотрена площадь для двух детских дошкольных учреждений на 25 мест каждое. Также подрядчик запланировал строительство подземных гаражей на 481 машиноместо.
Шестая очередь строительства предусматривает возведение общеобразовательной школы на 130 мест, в том числе 48 мест начальной школы. Седьмая очередь — реконструкция жилых домов по адресу ул. Буянова, 80 и 82, а также строительство нового здания под детский сад на 70 мест.
Всего в новом квартале планируется поселить 1056 человек, пишет Волга Ньюс
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