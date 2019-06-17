Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России
17 июня 2019 12:48
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В России для защиты прав участников долевого строительства установят единообразный механизм. Поправки в соответствующий законопроект члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планируют обсудить сегодня.
Отмечается, что данный документ призван отрегулировать исполнение обязательств застройщика по зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве.
В законопроекте указывается, что получение полных сведений об объекте, в отношении которого привлекаются средства дольщиков, позволит своевременно оценить риски в случае банкротства застройщика, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минстрой пообещал не переносить сроки перехода на эскроу-счета. Как и планировалось, с 1 июля деньги россиян не смогут привлекаться напрямую, если не будет выдано заключение о соответствии застройщика необходимым требованиям.
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