Эксперты назвали период падения рубля выгодным для покупки жилья в ипотеку
11 марта 2020 14:01
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Падение рубля насторожило россиян, которые собирались в этом году продавать или покупать жилье, так как для многих покупка недвижимости считается хорошей инвестицией, которую сложнее потерять, чем деньги в банке. О том, как изменятся цены на жилье после «черного понедельника», и когда лучше всего покупать жилье, – в материале ФедералПресс.
По мнению экспертов, падение рубля по отношению к доллару и евро – это всегда повод для разговоров о кризисе. Хотя прямой зависимости рынка недвижимости от курса рубля и цен на нефть нет, есть зависимость опосредованная: в результате снижения стоимости нефти ухудшаются экономические показатели, растет инфляция, сокращается платежеспособность и, как следствие, снижается спрос на жилье.
«Однако это не сиюминутный процесс, и вряд ли в ближайшие полгода мы увидим резкое изменение цен на недвижимость – как в новостройках, так и на вторичном рынке», – рассказал «ФедералПресс» президент группы компаний «БЕСТ-Недвижимость», вице-президент РГР Григорий Полторак.
По словам эксперта, в ближайшее время активность покупателей может замереть на непродолжительное время. Это происходит потому, что покупателям требуется время, чтобы осознать случившееся и оценить свои риски.
«Любая неожиданная новость, а тем более с негативным характером, приводит к ступору – потребителям требуется время, чтобы вникнуть в ситуацию и оценить свои возможности и перспективы. Особенно если речь идет о таком крупном и дорогостоящем приобретении, как недвижимость», – считает эксперт.
Тем не менее рынок уже начал реагировать на происходящее. Речь идет в первую очередь о тех владельцах недвижимости, которые рассматривают ее с точки зрения инвестиций. Инвестиционные возможности сейчас под вопросом – особенно если речь идет не о массовом рынке, где точки входа и выхода намного проще.
«Многие граждане, которые задумывались о продаже квартиры, также находятся в ступоре, поскольку цена их недвижимости в валюте существенно просела. Поэтому некоторые собственники решили отказаться от продажи. Другие ориентируются больше на рублевые цены, и так как резких изменений в рублях не произошло, то еще есть шансы относительно выгодно провести сделку по продаже. Но многое тут также зависит от целей продажи: если средства пойдут на приобретение другого жилья, это одно, а если человек продает квартиру ради получения денег, тогда тут возникает много вопросов касательно того, как будет дальше вести себя рубль. Если падение продолжится, то есть серьезный риск потерять в деньгах», – рассказал «ФедералПресс» генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян.
Вместе с тем эксперты считают, что обвал рубля положительно повлияет на рынок недвижимости в России. Как считает управляющий инвестициями в недвижимость Игорь Индриксонс, в последние годы россияне продают свои активы за рубежом и вкладываются в российскую недвижимость. В 2020 году рост продаж зарубежных активов вырос на 375 % по сравнению с 2018 годом. С 2017 года началась война с офшорными компаниями по всему миру, и сегодня практически невозможно держать деньги на западных счетах. Еще одним фактором является стремление россиян держать средства в квадратных метрах. Это связано с недоверием россиян к банкам.
«Сегодняшняя ситуация вызовет бум покупок на рынке недвижимости в России, так как больше некуда вкладывать. Фондовому рынку опять не доверяют. Доверяют только недвижимости и валюте», – считает Игорь Индриксонс.
По мнению эксперта, для россиян, хранивших деньги в валюте, наступило выгодное время для покупки жилья, так как недвижимость стала для них на 20 % дешевле. Этому способствуют также государственные программы по стимулированию рынка недвижимости и доступности ипотеки. Игорь Индриксонс также отмечает, что в связи с курсом в Россию будут инвестировать западные страны, так как в 2020 году спрос на недвижимость иностранными инвесторами достиг исторического максимума. Объем покупок иностранцами к концу 2020 года может вырасти до 450 % по сравнению с 2019 годом. Точно такая же тенденция наблюдается и в иностранных компаниях в России: из-за хорошего курса многие компании растут на 20–30 % в год, арендуя и покупая новые помещения.
«Возможно, сегодня у западных компаний в России выручка падает и нет доходности, но второго такого шанса развиться по выгодной цене и занять ниши в России может не предоставиться следующие 10–15 лет. Потом просто будет дороже», – заключил Игорь Индриксонс.
Частный инвестор, эксперт Александр Холодов также считает, что сейчас выгодно покупать жилье в ипотеку, так как для предотвращения роста инфляции ЦБ прибегает к повышению ставок.
«Дело в том, что ослабление российской валюты ведет к ускоренному росту инфляции, а для того чтобы предотвратить такой сценарий, Центральный банк всегда прибегает к повышению ставок. Также с ослаблением национальной валюты стоит ожидать роста цен на импортные товары: автомобили, электронику, путешествия и другие импортируемые потребительские товары и услуги. А для тех, кто планировал приобрести жилье в ипотеку, в свете событий, что происходят в настоящий момент на рынке, лучше не откладывать покупку жилья», – считает эксперт.
Коммерческий директор ГК Nordest Владислав Мак отмечает, что в долгосрочной перспективе рост цен на недвижимость может остановиться, но только в долгосрочной перспективе:
«В долгосрочной перспективе рост стоимости может остановиться, если ЦБ снизит ключевую ставку. Однако на фоне слабого рубля стоимость недвижимости будет только расти. Так как сложилась ситуация с низкими ипотечными ставками для покупателей жилой недвижимости предпочтительней приобретать жилье сейчас», – отметил Владислав Мак.
Напомним, что выход россиян с длинных выходных был омрачен «черным понедельником», когда стало известно, что цена за баррель упала до 34 долларов, а вместе с ней доллар стал стоит 73 рубля, а евро – 83 рубля. В связи с этим возник вопрос, как отреагирует на такие новости рынок недвижимости.
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