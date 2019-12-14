Дмитрий Азаров облетел маршрут, по которому в Самарской области вскоре проляжет скоростная трасса

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Губернатор осмотрел строительную площадку и здесь же провел совещание, посвящённое ходу строительства моста. Генеральный директор хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» Александр Афанасьев доложил - объект во многом уникальный.

Мостостроители, которым предстоит возвести мост через Волгу, имеют солидный опыт работы, в том числе, строительства моста через Керченский пролив,однако признают - наш,самарский мост уникален сразу по ряду параметров.

Это и протяжённость пролётов - все, кроме одного (24 из 25) больше 100 метров длиной,и глубины-если при строительстве «Крымского» моста максимальная глубина дна была 12 метров,то здесь-36!«Естественно, на таких глубинах работать достаточно сложно,-отметил Александр Афанасьев.

Субботний день 14 декабря Губернаторначал с облёта маршрута, по которому вскоре проляжет скоростная трасса - часть международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Ключевой объект - мост через реку Волга в обход Тольятти.Соглашения о строительстве между правительством Самарской области и инвестором было заключено 16 октября в Екатеринбурге в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019» в присутствии Председателя Правительства Россиии стало центральным событием выставки.Конкуренция среди регионов по включению в международный проект была велика, изначально планировалась, что трасса пройдет в обход Самарской области по территории соседнего субъекта. Однако Дмитрию Азарову удалось убедить руководство страны в том, что новую трассу необходимо проложить через нашу область.Строительство мостового перехода имеет стратегическое значение для региона: он снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, сократит время поездки до Москвы, даст импульс экономическому развитию региона, обеспечит доступность и инвестпривлекательность ОЭЗ Тольятти, ОЭЗ "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, сообщает Департамент информационной политики.По обоим берегам Волги уже активно ведутся работы: подготавливается площадка, обустраиваются временные подъездные пути и речной причал для подвозки стройматериалов. Ежедневно на объекте работают 75 человек и 20 единиц спецтехники.Протяжённость новой трассы составит 102 км, в т.ч. моста – 3,7км. Всего будет построено 40 искусственных сооружений. На правом берегу Волги автодорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску,на левом – с М-5 «Урал». Открытие моста запланировано на 2024 год.