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Новости /  Экономика /  Строительство  

Для создания новой дороги от Луначарского до Ново-Садовой в Самаре закажут еще один проект

14 ноября 2019 12:56
126
Для создания новой дороги от Луначарского до Ново-Садовой в Самаре закажут еще один проект
Ранее департамент подвел подрядчик.

Для продления Северо-Восточной магистрали закажут еще один проект. Об этом на заседании профильного комитета гордумы во вторник, 12 ноября, сообщил глава департамента градостроительства Сергей Шанов, пишет 63.ру.

— У нас есть утвержденный проект планировки. Но с проектом самой дороги нас подвел недобросовестный подрядчик. Мы, конечно, ему не заплатили. Но потеряли время — 3 года, — объяснил чиновник.

По его словам, на разработку нового проекта потребуется 5,9 миллиона рублей. Эти средства необходимо предусмотреть в проекте бюджета на 2020 год.


Из-за продления Северо-Восточной магистрали в Самаре запретили строительство вдоль улицы Ново-Садовой.

Северо-Восточную магистраль хотят продлить от Ново-Садовой до Автобусного проезда. Длина нового участка дороги составит 0,56 км.

Здесь планируют открыть 4 полосы для движения транспорта шириной 3,5 и 4 метра. Ремонт обойдется городскому бюджету в 7,8 миллиона рублей.

В перспективе эту дорогу соединят с улицей Луначарского, которую также еще предстоит продлить до Автобусного проезда. Реализация этого проекта обойдется примерно в 115 миллионов рублей.
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