Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году
24 мая 2019 12:37
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Более 700 обманутых дольщиков на 8 объектах Самарской области будут удовлетворены в правах в 2019 году. Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства, которое состоялось на этой неделе.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев обратился к членам совета: «Призываю вас более активно участвовать в жизни ведомства. Надеюсь на вашу профессиональную, принципиальную и конструктивную позицию по вопросам деятельности минстроя».
На заседании утвердили план работы Общественного совета при министерстве на 2019 год. Председатель общественного совета Олег Никитенко напомнил, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой расширения круга вопросов, которые подлежат обязательному общественному обсуждению: «Одна из главных задач общественных советов - определить такие темы. В частности, общественного контроля требуют вопросы, касающиеся реализации нацпроектов и основных госпрограмм, а также работа с обманутыми дольщиками и обращениями граждан».
Об итогах работы ведомства по вопросам удовлетворения прав требований участников долевого строительства и завершения строительства проблемных объектов на территории Самарской области за 2018 год и за I квартал 2019 года доложила заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова.
В 2018 году был решен вопрос по четырем проблемным домам. Это объекты ООО «Самарагорстрой» и ООО «Нона+» в Тольятти, ООО «Кольцо» в Волжском районе, а также ЖК «Альбатрос» в Самаре. Кроме того, благодаря поддержке министерства ввели в эксплуатацию два долгостроя, не включенных в реестр, по адресам ул. Маяковского, 95м (131 участник долевого строительства) и ул. Димитрова, 14 (301 участник долевого строительства). В общей сложности квартиры получили 858 человек. В первом квартале этого года сдали объект долевого строительства в Самаре в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и Одесского переулка, что позволило обеспечить права 166 дольщиков.
«Минстрой разработал законопроект, предусматривающий расширение мер поддержки как застройщиков, так и объединений граждан в виде ЖСК. Это в том числе субсидии на возмещение затрат на аренду земли, льготы по аренде», - рассказала Анна Урусова. Текст законопроеката размещен на сайте ведомства. Также министерство сейчас уточняет списки дольщиков, проводит аудит использования застройщиками компенсационных участков и формирует пул новых участков для привлечения инвесторов.
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