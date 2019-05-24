Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году

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Более 700 обманутых дольщиков на 8 объектах Самарской области будут удовлетворены в правах в 2019 году. Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства, которое состоялось на этой неделе.Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев обратился к членам совета: «Призываю вас более активно участвовать в жизни ведомства. Надеюсь на вашу профессиональную, принципиальную и конструктивную позицию по вопросам деятельности минстроя».На заседании утвердили план работы Общественного совета при министерстве на 2019 год. Председатель общественного совета Олег Никитенко напомнил, что Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой расширения круга вопросов, которые подлежат обязательному общественному обсуждению: «Одна из главных задач общественных советов - определить такие темы. В частности, общественного контроля требуют вопросы, касающиеся реализации нацпроектов и основных госпрограмм, а также работа с обманутыми дольщиками и обращениями граждан».Об итогах работы ведомства по вопросам удовлетворения прав требований участников долевого строительства и завершения строительства проблемных объектов на территории Самарской области за 2018 год и за I квартал 2019 года доложила заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова.В 2018 году был решен вопрос по четырем проблемным домам. Это объекты ООО «Самарагорстрой» и ООО «Нона+» в Тольятти, ООО «Кольцо» в Волжском районе, а также ЖК «Альбатрос» в Самаре. Кроме того, благодаря поддержке министерства ввели в эксплуатацию два долгостроя, не включенных в реестр, по адресам ул. Маяковского, 95м (131 участник долевого строительства) и ул. Димитрова, 14 (301 участник долевого строительства). В общей сложности квартиры получили 858 человек. В первом квартале этого года сдали объект долевого строительства в Самаре в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и Одесского переулка, что позволило обеспечить права 166 дольщиков.«Минстрой разработал законопроект, предусматривающий расширение мер поддержки как застройщиков, так и объединений граждан в виде ЖСК. Это в том числе субсидии на возмещение затрат на аренду земли, льготы по аренде», - рассказала Анна Урусова. Текст законопроеката размещен на сайте ведомства. Также министерство сейчас уточняет списки дольщиков, проводит аудит использования застройщиками компенсационных участков и формирует пул новых участков для привлечения инвесторов.