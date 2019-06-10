Застройщики в Самарской области будут работать по новым правилам
10 июня 2019 10:35
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Министерство строительства Самарской области разработало «Методику получения застройщиками Заключения о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу».
Документ опубликован на сайте министерства строительства http://minstroy.samregion.ru/gosuslugi/dolevoe/voprosplan/.
С 1 июля 2019 года вступают в силу новые правила долевого строительства. На сегодняшний день в министерство строительства Самарской области поступила 21 заявка от застройщиков на соответствие объекта недвижимости критериям, позволяющим достраивать объект без использования счетов эскроу. Ожидается, что из 134 объектов недвижимости, по которым в настоящее время привлекаются средства по договорам долевого участия, заявки на соответствие критериям поступят от ста из них.
«Согласно Постановлению Правительства РФ №480 от 22.04.2019 года получение заключения осуществляется в течение 15 рабочих дней, но министерство может продлить этот срок, в случае невозможности сделать вывод о достоверности предоставленной информации, – отметил заместитель министра строительства Самарской области Альберт Хамзин. – Для исключения подобных ситуаций министерство строительства разработало методику предоставления информации и разместило ее в общем доступе на сайте ведомства. Данная методика носит рекомендательный характер».
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