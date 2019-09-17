В центре Самары построят огромный тоннель для коммуникаций
17 сентября 2019 14:03
75
Первая очередь реализации программы развития исторической части Самары потребует порядка 16 млрд руб. до 2024 года. Об этом на прошедшем 17 сентября комитете губдумы по строительству сообщил Олег Никитенко - генеральный директор ООО "Октогон", участвовашего в разработке "Плана мероприятий по наделению статусом исторического поселения части территории городского округа Самара".
По его словам, одним из источников финансирования может стать целевой кредит от Банка развития БРИКС, заявка на который подготовлена для подачи в федеральный Минфин.
Проектом, который может быть профинансирован банком и должен сделать исторический центр привлекательным для девелоперов в условиях ограничений на застройку, Никитенко считает строительство единого коммуникационного коллектора. Предлагается провести его по улицам Красноармейской, Куйбышева, Комсомольской, Водникова разместив в одном тоннеле длиной 3,7 км канализацию, теплосети, водопровод, оптоволокно и т.д.
Диаметр такого коллектора сопоставим с метро, а его строительство предполагает и благоустройство улиц над ним.
"Идея на федеральном уровне приветствуется, - отметил Никитиенко. - Разрешений на строительство в историческом центре все меньше. В любом случае без инженерного переоснащения он не будет развиваться. А центр недоинвестирован последние лет 50-60. Проблемы накапливались в связи с приоритетным развитием других частей города".
При этом он назвал тему строительства единого коллектора "некой предварительной историей", которую еще предстоит подробно прорабатывать.
Именно ул. Краснорамейская предварительно выбрана для первого этапа реализации программы развития исторического поселения в связи с "устойчивым желанием" властей модернизировать здесь инфраструктуру, пояснил архитектор, советник губернатора Виталий Стадников.
"Программа Банка развития БРИКС предполагает финансирование до $250 млн. Заявка подготовлена и весной может попасть на бюджетный комитет банка. Шанс ее одобрения велик", - заявил Виталий Стадников.
Он отметил, что строительство коллектора может снять порядка 20% нагрузки в части девелопмента и позволит снизить масштаб застройки при удовлетворительных финансовых показателях для инвесторов. Он назвал проект "вкладом публичной власти" в развитие исторического центра.
Еще одним вкладом может стать расселение около 300 ветхих и аварийных многоквартирных домов, которое уже есть в планах за счет федеральной программы.
"Историческая часть города занимает порядка 1,5% от общей части города. Но ей пользуется более 90% жителей Самары как рекреационной зоной, зоной отдыха. В последнее время она деградировала, в первую очередь из-за того, что не модернизировалась инженерная инфраструктура. Для понимания - здесь более 1100 выгребных ям. В последние пять лет 4000 человек уехали из этой части. Происходит обезлюживание территории", - обозначил Стадников проблему.
Он считает, что власти должны снять нагрузку с инвесторов, в противном случае расходы на инфраструктуру и расселение "вылезут" дополнительными этажами.
Статус исторического поселения также позволит снять часть ограничений, накладываемых охраняемыми объектами, и при этом сделать прозрачной инвестиционную деятельность, считает архитектор.
Потенциал строительства он оценивает в порядка 1,5 млн кв. м дополнительно к существующим в центре.
При этом предлагаемая граница исторического поселения, которую эксперты предлагали установить по ул. Полевой, после длительных консультаций была перенесена на улицы Чкалова и Маяковского.
Руководитель областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко сообщил, что 800 объектов культурного наследия планируется расселить по федеральной программе ликвидации аварийного жилья, перевести в нежилой фонд и передать инвесторам под "современное использование, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
17 сентября 2019 13:45
Один только коллектор оценили в 16 млрд. Экономика региона
112
17 сентября 2019 12:55
Открывая заседание, губернатор подчеркнул: "Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития Самарской... Экономика региона
116
17 сентября 2019 11:44
Части из них до сих пор не выплачена зарплата. Экономика региона
133
Финансы и Банки
17 сентября 2019 12:14
Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции. Финансы и Банки
111
16 сентября 2019 16:07
Соглашение направлено на увеличение объемов производства сельхозпродукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях. Финансы и Банки
343
16 сентября 2019 12:27
Глава «БКС Премьер» рассказал о том, как меняется отечественный рынок частных инвестиций и по каким причинам растет интерес граждан к структурным продуктам. Финансы и Банки
211
Строительство
17 сентября 2019 14:03
Диаметр такого коллектора сопоставим с метро, а его строительство предполагает и благоустройство улиц над ним. Строительство
74
12 сентября 2019 12:59
Законопроект с такими изменениями областное правительство 9 сентября внесло в Самарскую губернскую думу. Строительство
287
12 сентября 2019 09:50
Уже укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Строительство
292
Материалы и технологии
14 сентября 2019 12:34Приборы контроля
По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
34
10 сентября 2019 19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды. Материалы и технологии
329
31 августа 2019 18:59Как стоит обслуживать компрессорное оборудование?
Компрессорное оборудование широко распространено во многих областях. А связано это, в первую очередь, с тем, что оно способно выполнять сразу несколько... Материалы и технологии
94
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
41
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
666
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1730
Бизнес
16 сентября 2019 13:58
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
289
5 сентября 2019 17:03
Повышению инвестиционной привлекательности Самарской области способствует наличие инвестиционных площадок. Бизнес
340
3 сентября 2019 14:39
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19 сентября 2019 года. Бизнес
409
Новости компаний
13 сентября 2019 12:03
Программы посещения составлены с учетом специфики разных возрастных групп. Новости компаний
292
11 сентября 2019 09:24
Введение ограничения и возобновление самарские электроснабжения неплательщики оплатят из своего кармана. Самовольное включение энергии будет считаться... Новости компаний
393
10 сентября 2019 23:59
Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов. Новости компаний
323
10 сентября 2019 23:43Разновидности упаковочной продукции
Сегодня на рынке можно найти разные виды упаковки. Ее, кстати, можно приобрести у компании Мастерская Труда, которая производит высококачественную продукцию. Новости компаний
102
IT и Коммуникации
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
90
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
73
4 сентября 2019 19:15Особенности 3D принтеров
Если еще совсем недавно принтер 3D был только фантазией, в которую было сложно поверить, то в современном мире подобные модели – реальность, они плотно вошли... IT и Коммуникации
103
Транспорт
16 сентября 2019 12:08
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Транспорт
659
16 сентября 2019 08:56
Билеты от 500 рублей можно оформить на поезда отправлением с 9 по 17 декабря. Транспорт
390
13 сентября 2019 12:00
Ситимобил открыл в городе свой первый региональный Дом такси. Транспорт
405
12 сентября 2019 10:21
Обновить подвижной состав планируют в 2020 – 2021 годах. Транспорт
233
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
126
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
316
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
309
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
136
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
495
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
311
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
343
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
614
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
910
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
704
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
940
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1119
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
550
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2361
Мероприятия