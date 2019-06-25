В Самарской области застройщики уже работают с использованием эскроу-счетов

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Одни делают все возможное, чтобы работать по старым правилам, другие активно осваивают новую технологию. Что касается дольщиков, то Управление Росреестра по Самарской области рекомендует им оставаться бдительными, и изучать девелопера даже при покупке недвижимости с использованием счетов эскроу.С 1 июля этого года строительные компании, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на технологию долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Вместе с тем для ряда проектов будут сделаны исключения, и они смогут работать по старой схеме. Это касается компаний, готовность объектов которых составляет не менее 30% и которые продали по договорам участия не менее 10% площадей.Управление Росреестра по Самарской области констатирует: ряд строительных компаний в нашей губернии стремятся обеспечить себе право работать по старой схеме. «За последние три недели услуга по регистрации договоров участия в долевом строительстве стала еще более востребована, - делится наблюдением начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев. – Документы поступают целыми коробками, а в одном заявлении зачастую содержится по 20-50 договоров участия в долевом строительстве». Таким образом застройщики стараются набрать 10% зарегистрированной площади в объекте. Дольщикам, которые запланируют покупку в таком здании, стоит помнить, что в списке документов о деятельности компании, которые им стоит посмотреть на сайте дом.рф, теперь должно быть еще и заключение министерства строительства Самарской области о степени готовности объекта.Вместе с тем в Самарской области есть компании, которые перешли на технологию работы с использованием счетов-эскроу уже в прошлом году. Напомним, что это предусматривает использование застройщиком только собственных средств или кредитов. Деньги дольщиков при этом ожидают компанию на специальном сберегательном счете в банке. И только когда здание будет вводиться в эксплуатацию, и покупатели начнут оформлять квартиры в собственность, банк переведет средства с эскроу-счетов застройщику. «В 2018 году договоров, заключенных с использованием счетов эскроу было 16 за весь год, - констатирует Сергей Лазарев. – В этом году их значительно больше: только за пять месяцев 2019 года таких договоров уже 42».В Управлении Росреестра отметили, что технология эскроу-счетов максимально защищает права дольщиков. При этом прежде чем покупать недвижимость ведомство рекомендует обратиться к сайту дом.рф и побольше узнать о застройщике и его деятельности. «Это необязательно, однако совершая крупную покупку, важно знать, с какой организацией покупатель планирует сотрудничать», - говорит Сергей Лазарев.