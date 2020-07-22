В Самаре в будущем могут снести 5 из 9 тысяч жилых домов?
22 июля 2020 12:08
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В России хотят установить срок службы жилых домов. Союз потребителей обратился в Минстрой с предложением создать новый ГОСТ для строительной отрасли, в котором будет определен метод оценки сроков службы жилых домов. По мнению авторов инициативы, стандарт нужно сделать обязательным на этапах экспертизы и утверждения проектов, а также приемки домов. Информация о «сроке годности» должна стать доступной для покупателей квартир.
Эксперты отмечают, что панельные дома хрущевской постройки рассчитаны на 50 лет, при этом они не подлежат реконструкции. Срок службы кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки составляет 100 лет при условии проведения в них своевременного капремонта. Построенные до 1980 года панельные и блочные многоэтажки без реконструкции прослужат сотню лет, после чего должны быть снесены. Панельные дома, возведенные до 1998 года, также не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.
По данным сервиса ГосЖКХ, жилой фонд Самары достигает 9 тысяч многоэтажных домов, в которых зарегистрировано около 850 тысяч человек. Свыше полумиллиона самарцев проживает в 5 тысячах зданиях, построенных до конца 70-ых годов. Сколько среди них панельных хрущевок - которые, по версии СПР, уже не отремонтируешь и их пора снести – не уточняется. Однако, уверенны специалисты, их намного больше, чем кирпичных, сообщает ТРК Терра.
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