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Новости /  Экономика /  Строительство  

Стало известно, кто будет строить вторую очередь Фрунзенского моста в Самаре

18 декабря 2019 12:53
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Стало известно, кто будет строить вторую очередь Фрунзенского моста в Самаре
Подрядчику обещают заплатить 5,5 млрд рублей.

В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста. Работы будет выполнять известная в городе компания - «СамараТрансСтрой».

- На электронный аукцион была подана только одна заявка — от ООО «СамараТрансСтрой». Ее признали соответствующей всем требованиям. С компанией будет заключен контракт на 5,5 млрд рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, что проект второй очереди предполагает строительство мостового перехода через реку Самару с выходом на дорогу «Центр — Поволжье — Урал» от улицы Шоссейной до границы Самары. Количество полос движения: 4-6. Расчетная скорость движения — 80 км/ч. Выполнить все работы подрядчик должен до 1 ноября 2022 года, пишет "КП в Самаре".

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