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Новости /  Экономика /  Строительство  

Рядом с Сорокиными хуторами в Самаре могут появиться высотки

10 октября 2019 13:12
127
Рядом с Сорокиными хуторами в Самаре могут появиться высотки
Администрация Самары опубликовала постановление о подготовке проекта для внесения изменений в Правила застройки и землепользования.

В документе говорится о принятии предложения (заявитель - региональный минстрой) в части изменения зонирования ряда земельных участков в Кировском районе, общей площадью 183942,9 кв.м, для использования под многоэтажную жилую застройку.

В документе перечислены кадастровые номера участков: 63:01:0210002:984, 63:01:0210002:1057, 63:01:0210002:1125, 63:01:0210002:1124, 63:01:0210002:1114, 63:01:0210002:1131, 63:01:0210002:995, 63:01:0210002:1135, 63:01:0210002:1129, 63:01:0210002:966, 63:01:0210002:990, 63:01:0210002:1056.

Это территории в районе госпиталя "Мать и Дитя", 2-ой Стадионной улицы, недалеко от массива Сорокины хутора.

Комиссии по застройке и землепользованию поручено обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в течение 10 дней, а затем организовать рассмотрение проекта на публичных слушаниях, пишет Самру.ру.

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