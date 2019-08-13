На ул. Аврора в Самаре могут построить торговый центр
13 августа 2019 13:47
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На пересечении Авроры и Антонова-Овсеенко планируют открыть новый торговый центр. Заявление на использование земли под строительство уже подали в городскую администрацию, пишет "Другой город".
Мэрия опубликовала проект на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Торговый центр на шесть тысяч квадратных метров хотят открыть на территории автоцентра «Тойота».
Заявление подали владельцы центра «Аврора-Авто». Просьбу пока не утвердили.
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