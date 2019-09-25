Минстрой придумал, как восстановить старый центр Самары с помощью револьверного механизма
25 сентября 2019 12:24
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Об этом в интервью «Самарскому обозрению» рассказал министр строительства региона Евгений Чудаев. «Центральная часть, безусловно, должна развиваться. Наша задача на сегодня найти механизм, который бы соблюдал баланс между всеми градостроительными ограничениями исторической части Самары и экономическими ожиданиями, которые есть у девелоперов. Основной задачей я вижу нахождение револьверного механизма запуска развития территории старого города. При этом подходе маленькими проектами запускается отселение ветхого и аварийного жилья, затем на площадке строится новое жилье и в него переселяются люди с соседних территорий ветхого фонда, которые также осваиваются. Сегодня мы в этом направлении думаем, надеемся, что первые пилоты в разумные сроки представим и запустим», — сообщил он.
Пока не совсем ясно, будет реализовывать эту работу застройщик или само ведомство. По словам Чудаева, ключевой вопрос реновации — это консолидация всех ресурсов. «Сейчас у нас нет полностью расселенных площадок, которые мы можем предоставить застройщикам. И здесь мы можем использовать средства программы по расселению ветхого и аварийного фонда, что снизит нагрузку на девелоперов. В обновлении инженерных сетей нам может помочь банк развития БРИКС», — уточняет министр.
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