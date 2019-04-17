Министр строительства РФ Владимир Якушев разъяснил, кто из компаний сможет работать по старым правилам
17 апреля 2019 10:21
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Вчера, 15 апреля, в Самаре прошла конференция по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений». На ней в формате видеоконференции присутствовал и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Участники обсуждали грядущие изменения в сфере, которые связаны с поэтапным отказом от долевого строительства. И одним из главных вопросов, стоявших на повестке, было определение критериев, с соблюдением которых застройщик всё ещё может привлекать к участию в проекте дольщиков.
Так, с 1 июля 2019 года привлекать в строительные проекты денежные средства путём продажи строящейся жилплощади можно будет только через эскроу-счета. И получить доступ к этим средствам компания сможет только после завершения строительства и сдачи объекта. А текущие расходы предпринимателям придётся покрывать либо из собственного кармана, либо с помощью банков и проектного финансирования.
Однако на время переходного периода в законе предусмотрены исключения, которые позволят компаниям вести проекты по старой схеме. Главную роль здесь играет процент фактической готовности объекта: если физические работы завершены на 30% и более — застройщик может продолжать работать с дольщиками без использования эскроу-счетов.
Другой немаловажный фактор — это количество уже заключённых договоров долевого участия. Если объект «распродан» как минимум на 10%, требования к степени его завершённости снижаются до 15%. А финансировать по старым правилам официально признанные проблемные стройки можно, если на них завершено хотя бы 6% от общего объёма работ.
Также по словам главы Минстроя Владимира Якушева, его ведомство может оказать поддержку проектам, которые не удовлетворяют требованиям к степени готовности и не получили проектного финансирования от банков из-за малой рентабельности. После докапитализации Фонда защиты прав дольщиков, такие застройщики могут получить финансирование из него на возвратной основе. Кроме того, Минстрой может поручиться за компанию перед банком Дом.рф, чтобы тот выделил компании проектное финансирование. Однако решения о поручительстве и небанковском финансировании будут приниматься в индивидуальном порядке, после рассмотрения особенностей конкретных проектов, пишет СО ОНЛАЙН.
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