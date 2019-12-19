Дольщики проблемного объекта в Самарской области смогут получить выплаты

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Министерство строительства Самарской области опубликовало приказ «О признании нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемных объектов». Всего в списке четыре недостроя.Согласно Постановлению Правительства Самарской области №927 от 13.12.2019г., пострадавшим участникам долевого строительства, удовлетворение которых невозможно в связи с признанием нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемного объекта, будут предложены денежные выплаты или удовлетворение прав требований вне проблемного объекта.Министр строительства Самарской области прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Подписанный приказ «О признании нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемных объектов» не является бесповоротной точкой в решении вопроса долгостроя. Самое важное для нас, чтобы люди в максимально короткие сроки смогли решить жилищные вопросы путем частичных выплат. В случае, если мы найдем финансовую модель достройки проблемного объекта и будет проявлена инициатива со стороны ответственного застройщика-инвестора, существует юридический механизм (Постановлению Правительства Самарской области №927 от 13.12.2019г.) вернуться к достройке «Гороса»», - подчеркнул Евгений Чудаев.Нецелесообразным завершением строительства признан проблемный объект, расположенный по адресу г. Самара, ул. Советская/ул. Черемшанская, застройщик ООО «Горос».Невозможными для завершения строительства признаны проблемные объекты, расположенные по адресам:1.г. Самара, Ленинский район, в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, застройщик ООО «Самарагорстрой»;2.г. Самара, ул. Вилоновская, 60, застройщик ЗАО «ПФСК «Эл-Гранд»;3.г. Тольятти, относительно ориентира, расположенного в Центральном районе, мкр. 3 «Северный», застройщик ООО «Лесной городок».Напомним, активная работа по решению проблем обманутых дольщиков в Самарской области началась осенью 2017 года по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова. 6 сентября 2019 г. вопросы одного из самых сложных объектов региона ООО «Горос» рассматривались Губернатором Самарской области на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории региона. Конкурсное производство в отношении объекта было открыто еще в 2013 году. Свои деньги в объект вложили 371 человек. Сегодня, на достройку 6 секций здания необходимо 545 млн рублей. Глава региона поручил в ближайшее время решить вопрос людей, которые многие годы ждут свои квартиры.Министерство рассмотрело все возможные варианты решения проблем пострадавших граждан в поисках самого оптимального. Несмотря на то, что дольщики получат денежные выплаты, поиск добросовестных инвесторов, готовых достроить «Горос», продолжится. Законодательством разрешено достраивать объекты, признанные нецелесообразными к завершению строительства.