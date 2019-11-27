Больше всего новостроек в Самаре предлагают в Куйбышевском районе

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При подготовке отчета было проанализировано 2459 предложений к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в октябре 2019 года.По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (1064 шт.), далее идут 2-комнатные – 878 шт., и 3-комнатные – 577 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 63,74 кв.м., при этом 1-комнатные –44,22 кв.м., 2-комнатные – 66,97 кв.м., 3-комнатные – 98,42 кв.м.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади в новостройках г. Самары в октябре 2019 года составила 48 215 рублей. При этом у 1-ком. квартир – 49 577 рублей, у 2-ком. – 47 548 рублей, у 3-ком. – 46 544 рубля. Максимальная цена предложения –120000 рублей за квадратный метр - была зафиксирована у 1- , 2-, 3-комнатных квартир в Ленинском районе, минимальная - 31 965 рублей за квадратный метр – у 3-комнатных квартир в Куйбышевском районе.Наибольшее количество предложений в октябре 2019 года приходилось по-прежнему на Куйбышевский район – 42,6%. Меньше всего предложений в Железнодорожном районе – 2%.