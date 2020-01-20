В Самаре строят еще один "Макдоналдс"
20 января 2020 10:47
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В Самаре узаконили строительство нового ресторана быстрого питания "Макдоналдс" - возле Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе с ул. Центральной.
Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, подпись под разрешением на строительство поставил первый замглавы города Владимир Василенко.
Напомним, стройка стартовала в 2019 году, после чего в прокуратуре Самарской области сообщили, что собственник земельного участка начал работы до получения на это разрешения в установленном законом порядке.
В настоящее время строительство ведется законно. Завершение намечено на третий квартал текущего года, пишет Самру.ру.
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