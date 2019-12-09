Самарцы выступили против строительства новых многоэтажек на Металлурге
9 декабря 2019 12:15
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В Самаре обсудили на публичных слушаниях предложение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисейской, Юбилейной.
Напомним, на земельном участке площадью 937,9 кв.м хотели организовать многоэтажную жилую застройку с парковочными местами (одно место на две квартиры). Однако на данную заявку поступило 55 отрицательных мнений местных жителей, заявка не поддержана участниками публичных слушаний, пишет Самру.ру.
"Территория наших дворов благоустроена благодаря участию в различного рода конкурсных программах. Выступаю против предоставления застройщику отклонения от предельных параметров, поскольку уже сейчас в наших дворах крайне напряженная ситуация с парковочными местами", - отметила председатель одного из домов по ул. Севастопольской.
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