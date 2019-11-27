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Новости /  Экономика /  Строительство  

“Макдоналдс” у Центрального автовокзала в Самаре решили легализовать

27 ноября 2019 12:32
114
“Макдоналдс” у Центрального автовокзала в Самаре решили легализовать
Как сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов, строитель прислал документы в районную админи­страцию на согла­со­вание.

Компания, ведущая строи­тельство рядом с Центральным автовок­залом в Самаре, решила легали­зовать свою стройку, подав документы в админи­страцию Октябрьского района.

Об этом сообщил глава районной админи­страции Александр Кузнецов в микроблоге.

Он выложил копию обращения директора ООО “Паркинг”, который просит согла­совать схему плани­ровки участка. Согласно этим документам, на участке планируют разме­стить ресторан быстрого питания “Макдоналдс”.

Он будет распо­ложен в границах Московского шоссе, ул. Центральной и Энтузиастов.

- “Макдоналдс” на Московское шоссе/Центральная после вмеша­тельства Александра Хинштейна решил выйти из сумрака, прислали нам документы на согла­со­вание, — сообщил Александр Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области в ответ на просьбу жителей проверить закон­ность стройки у ЦАВ направлял обращение в областную проку­ратуру, где признали, что стройка действи­тельно незаконная, выдав предпи­сание ее остановить, пишет СитиТраффик.
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