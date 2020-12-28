Владимир Путин будет прививаться от коронавируса

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Об этом сегодня в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства ждал завершения всех формальностей.

Песков рассказал, что пандемия не привела к изменению сути работы президента Владимира Путина, для которого главное – результат.

Пресс-секретарь констатировал, что "мир стал другим", и работа главы государства "перешла в антикризисный режим, но абсолютно не претерпела никаких изменений".