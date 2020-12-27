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В Центре Гамалеи дали советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19

27 декабря 2020 12:26
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В Центре Гамалеи дали советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19

Перед вакцинацией от коронавируса пожилым гражданам рекомендуется сделать ПЦР-тест и прививаться исходя из его результатов.

Об этом заявил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. В целом, по словам Бутенко, между пожилыми и молодыми людьми нет больших различий. Так, например, аллергикам, вне зависимости от возраста рекомендуется соблюдать осторожность при вакцинации. Таких пациентов нужно держать под контролем в медучреждении в течении первых двух часов после прививки.

Крое того, Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Клинические испытания, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, показали полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе, передает Радио Маяк.

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