В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за COVID-19

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Трехлетний мальчик из США Кольт Пэррис перенес инсульт во время болезни COVID-19, передает РБК. Об этом сообщило издание The Mirror.

Родители ребенка обратились к врачу, когда у мальчика начались проблемы с речью и перестала работать правая рука. В больнице ему сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Однако медики решили провести повторное исследование в медицинском центре. По результатам анализов в организме ребенка были обнаружены антитела.



В ходе дальнейших исследований врачи обнаружили тромб в мозге ребенка, который образовался из-за инсульта, спровоцированного кислородным голоданием. Кольту сделали операцию и удалили тромб.



По мнению медиков, инсульт был спровоцирован перенесенной им коронавирусной инфекцией, так как COVID-19 вызывает склонность к образованию тромбов. В связи с этим врачи предупредили родителей, что, если у их детей обнаружен COVID-19, очень важно наблюдать за их речью и движениями. Специалисты пояснили, что коронавирусная инфекция может проявляться не в виде лихорадки, а в виде проблем, связанных с нервной системой.



О том, что коронавирусная инфекция может стать причиной тромбообразования, ранее рассказывал сосудистый хирург и врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров. Он пояснил, что при развитии COVID-19 повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту.

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