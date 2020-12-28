В Приволжье количество пациентов с положительными тестами на антитела превышает 50%

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Начиная с середины ноября, среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в Приволжском федеральном округе России, превышает 50%.

Такие данные получены в ходе информационного проекта «Инвитро.Мониторинг», запущенного группой компаний «Инвитро» для наблюдения за массовым тестированием на антитела класса G, начавшимся в мае текущего года. Всего к настоящему моменту было выполнено более 1 300 000 тестов, а общее число положительных результатов накопительным итогом в масштабе России составляет 26,4%. Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае текущего года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом, в октябре – 20,1%. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции.

Среднесуточный процент положительных результатов за декабрь по России составил 44,5%. При этом число положительных результатов, свидетельствующих о том, что организм человека встретился с возбудителем COVID-19 и выработал к нему специфические антитела, варьируется от города к городу. Для крупнейших городов Приволжского федерального округа данные выглядят следующим образом:

Самара – средний суточный процент положительных результатов в декабре – 55,4%;

Казань – средний суточный процент – 58,9%;

Уфа – средний суточный процент – 52,3%

Саратов – средний суточный процент – 57%;

Пермь – средний суточный процент – 51%;

Нижний Новгород – средний суточный процент – 44%.

Оренбург – средний суточный процент – 59,5%;

Ульяновск – средний суточный процент – 52,6%;

На сегодняшний день накопительным итогом антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 обнаружены у 26,4% россиян, прошедших исследование в «Инвитро».

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