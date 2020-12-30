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Музеи, театры, выставки, концертные площадки и зоопарк будут закрыты для посетителей по 10 января в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, сообщают городские власти.

С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 7 вечера до 6 утра. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов и предприятий общепита в торговых центрах.

При этом городские власти разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы с 25 декабря по 10 января.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщал, что городские власти просят туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы, передает Радио В Петербурге приостанавливается работа кафе, ресторанов и баров, передает Радио Маяк.