В Ленобласти для несовершеннолетних вводится комендантский час

99

Комендантский час для несовершеннолетних вводится с 30 декабря по 10 января в Ленинградской области.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Во время новогодних каникул подросткам нельзя будет находиться без родителей в парках, транспорте, интернет-клубах, а также в торговых и развлекательных центрах. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 утра.

Отмечается, что ограничения в Ленинградской области вводятся в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает Радио Маяк.