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Ульяновский губернатор заразился COVID-19
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Ульяновский губернатор заразился COVID-19

25 декабря 2020 22:09
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Сергей Морозов сообщил, что переходит на удаленную работу, потому что почувствовал признаки заболевания и решил сдать тест на SARS-CoV-2.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заболел COVID, передает РБК. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Накануне он сообщил, что почувствовал себя плохо и решил сдать анализы на коронавирус.

«Сегодня почувствовал себя не очень хорошо. Температура поднялась, есть кашель. Решил сдать анализы. Пока жду результатов, поработаю удаленно. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге», — написал Морозов в своем Instagram.

Накануне Морозов выступал перед депутатами регионального заксобрания в зале регионального парламента с отчетом об итогах деятельности областного правительства в 2019 году. Отчет был перенесен с апреля в связи с эпидемией коронавируса. Во время выступления Сергей Морозов кашлял, у него был насморк.

В Ульяновской области с начала эпидемии коронавируса зарегистрировали 34 622 случая коронавируса, 452 человека умерли. С середины декабря ежедневно в области выявляют около 280 новых случаев заражения SARS-CoV-2.
 

Фото: Михаил Метцель / ТАСС / РБК

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