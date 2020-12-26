Роспотребнадзор РФ ввел двухнедельный карантин для приезжающих из Великобритании

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С 26 декабря все лица, прилетевшие в Россию из Великобритании, должны будут соблюдать карантин в течение двух недель. Соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», – сказано в постановлении Роспотребнадзора РФ.

Напомним, что ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса, который Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. Ограничение авиасообщения действуют в течение недели, начиная с 22 декабря.